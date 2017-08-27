Кількість жертв терактів в Іспанії зросла

У лікарні Барселони померла 51-річна громадянка Німеччини, яка отримала поранення під час теракту в столиці Каталонії.

Про це повідомляє El Pais.

Місцевий департамент охорони здоров'я повідомив, що жінка перебувала у критичному стані, коли потрапила до лікарні.

Таким чином, кількість жертв у Барселоні та курортному місті Камбрільс зросла до 16.

Що стосується кількості поранених, то в даний час у лікарнях знаходяться 24 людини: 20 постраждали від нападу у Барселоні та 4 – у Камбрільсі.

Нагадаємо, 21 серпня поліція Каталонії ліквідувала виконавця теракту у Барселоні під час спецоперації неподалік каталонської столиці.

Як відомо, 17 серпня у туристичному центрі Барселони водій фургона наїхав на перехожих.

Згодом у туристичному містечку Камбрільс терористи планували здійснити аналогічний теракт, але поліція їх застрелила.

В результаті двох терактів у Іспанії загинули 15 осіб, понад 130 отримали поранення.

Детальніше про останні іспанських терактах можна почитати в статті "Два теракти і вибух будинку: що відомо про хвилю" лоукост-терору "на іспанських курортах".

Європейська правда