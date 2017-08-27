Число жертв терактов в Испании возросло

В больнице Барселоны сконачалась 51-летняя гражданка Германии, получившая ранения во время теракта в столице Каталонии.

Об этом сообщает El Pais.

Местный департамент здравоохранения сообщил, что женщина находилась в критическом состоянии, когда попала в больницу.

Таким образом, количество жертв терактов в Барселоне и курортном городе Камбрильс возросло до 16.

Что касается количества раненых, то в настоящее время в больницах находятся 24 раненых: 20 пострадавших от нападения в Барселоне и четверо – от нападения в Камбрильсе.

Напомним, 17 августа в туристическом центре Барселоны водитель фургона наехал на прохожих.

Впоследствии в туристическом городке Камбрильс террористы планировали аналогичный теракт, но полиция их застрелила.

В результате двух терактов в Испании погибли 15 человек, более 130 получили ранения.

21 августа полиция Каталонии ликвидировала исполнителя теракта в Барселоне во время спецоперации неподалеку каталонской столицы.

Подробнее об испанских терактах читайте в статье: "Два теракта и взрыв дома: что известно о волне "лоукост-террора" на испанских курортах".

Европейская правда