Київ: на мосту Патона "Москвич" з арсеналом зброї врізався у вантажівку

У Києві на мосту Патона "Москвич"-пікап із арсеналом зброї виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку ЗІЛ.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, покаліченого водія "Москвича" затиснуло в салоні, його витягували рятувальники ДСНС.

Він був госпіталізований в критичному стані, пізніше стан вдалося стабілізувати, і водій прийшов до тями.

У багажнику "Москвича" знайдено зброю і боєприпаси. Гільзи розсипалися по дорозі.

На місці події працює поліція і експерти-вибухотехніки.