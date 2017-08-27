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Київ: на мосту Патона "Москвич" з арсеналом зброї врізався у вантажівку

Неділя, 27 серпня 2017, 16:18

У Києві на мосту Патона "Москвич"-пікап із арсеналом зброї виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку ЗІЛ.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, покаліченого водія "Москвича" затиснуло в салоні, його витягували рятувальники ДСНС.

Він був госпіталізований в критичному стані, пізніше стан вдалося стабілізувати, і водій прийшов до тями.

У багажнику "Москвича" знайдено зброю і боєприпаси. Гільзи розсипалися по дорозі.

На місці події працює поліція і експерти-вибухотехніки.

Теми: КиївДТПзброя
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