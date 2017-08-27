Киев: на мосту Патона "Москвич" с арсеналом оружия врезался в грузовик
Воскресенье, 27 августа 2017, 16:18
В Киеве на мосту Патона "Москвич"-пикап с арсеналом оружия выехал на встречную полосу и врезался в грузовик ЗИЛ.
Как сообщает dtp.kiev.ua, искалеченного водителя "Москвича" зажало в салоне, его извлекали спасатели ГСЧС.
Он был госпитализирован в критическом состоянии, позже состояние удалось стабилизировать, водитель пришел в сознание.
В багажнике "Москвича" найдено оружие и боеприпасы. Гильзы рассыпались по дороге.
На месте происшествия работает полиция и эксперты-взрывотехники.