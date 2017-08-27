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Киев: на мосту Патона "Москвич" с арсеналом оружия врезался в грузовик

Воскресенье, 27 августа 2017, 16:18

В Киеве на мосту Патона "Москвич"-пикап с арсеналом оружия выехал на встречную полосу и врезался в грузовик ЗИЛ.

Как сообщает dtp.kiev.ua, искалеченного водителя "Москвича" зажало в салоне, его извлекали спасатели ГСЧС.

Он был госпитализирован в критическом состоянии, позже состояние удалось стабилизировать, водитель пришел в сознание.

В багажнике "Москвича" найдено оружие и боеприпасы. Гильзы рассыпались по дороге.

На месте происшествия работает полиция и эксперты-взрывотехники.

Темы: КиевДТПоружие
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