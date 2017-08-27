Freedom House проілюструвала звіт про загрози з Кримом як територією

Міжнародна правозахисна організація Freedom House проілюструвала звіт "Популісти та автократи: Подвійна загроза глобальній демократії" світовою мапою, на якій український Крим виділено як окрему територію.

Звіт з мапою розміщено на сайті Freedom House.

Територію України промарковано жовтим кольором, територію країни-агресора Росії та анексовано Криму - темно-синім, у поясненнях до мапи вказано, що Україна за рівнем свободи "частково вільна", Крим та РФ - "не вільні".

При цьому Крим помічено зірочкою, що означає, що на карті його помічено як територію, а не як приналежність до країни.

У звіті організації вказується, що Росія минулого року "втручалася у політичні процеси США та інших демократичних країн, збільшила свою військову підтримку диктатури Башара Асада у Сирії та посилила свою незаконну окупацію української території".

За оцінкою Freedom House, cвобода у анексованому Криму, як і в Росії обчислюється від 0 до 10 балів, що є найгіршим показником (максимальна кількість балів - 100).

Разом з тим нардеп від БПП Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Facebook написав, що таким чином Freedom House прикріпив Крим до РФ, і таким чином "не вперше потурають російським окупантам".

"Минулого року я помітив таку саму ганьбу на мапі в англійському соборі у Солсбері. Тоді цинізму додало розташування монітору з "російським" Кримом у 3 метрах від оригіналу Магна Карти - першого в Європі біллю про права. В соборі я написав скаргу, але хтось у Freedom House продовжує наполягати на тому що вони, на жаль, виправдовують це грубе порушення міжнародного права", - зазначив нардеп.

Як відомо, під час презентації звіту за 2016 рік директор представництва Freedom House в Україні Метью Шааф пояснював, що спірні території іноді оцінюються окремо, якщо вони відповідають певним критеріям, включаючи межі, які досить стабільні для проведення щорічного порівняння.

При цьому Шааф підкреслив, що оцінювання рівня свободи на певних територіях не означає визнання будь-якої зі сторін конфлікту в суперечці про суверенітет.

Українська правда