Freedom House проиллюстрировала отчет об угрозах с Крымом как территорией

Международная правозащитная организация Freedom House проиллюстрировала отчет "Популисты и автократы: Двойная угроза глобальной демократии" всемирной картой, на которой украинский Крым выделен как отдельная территория.

Отчет с картой размещен на сайте Freedom House.

Территория Украины промаркирована желтым цветом, территория страны-агрессора России и аннексированного Крыма - темно-синим, в пояснениях к карте указано, что Украина по уровню свободы "частично свободна", Крым и РФ - "не свободны".

В разделе "Европа" Крым отмечен звездочкой, что означает, что на карте он помечен как территория, а не как принадлженость к стране.

В отчете организации при этом указывается, что Россия в прошлом году "вмешивалась в политические процессы США и других демократических стран, увеличила свою военную поддержку диктатуры Башара Асада в Сирии и усилила свою незаконную оккупацию украинской территории".

По оценке Freedom House, свобода в аннексированном Крыму, как и в России, исчисляется от 0 до 10 баллов, что является наихудшим показателем (максимальное количество баллов - 100).

Вместе с тем нардеп от БПП Владимир Арьев на своей странице в Facebook написал, что таким образом Freedom House прикрепил Крым к РФ, и таким образом "не в первый раз потакают российским оккупантам".

"В прошлом году я заметил такой же позор на карте в английском соборе в Солсбери. Тогда цинизма добавил расположение монитора с "российским" Крымом в 3 метрах от оригинала Магна Карты - первого в Европе билля о правах. В соборе я написал жалобу, но кто-то во Freedom House продолжает настаивать на том, что они, к сожалению, оправдывают это грубое нарушение международного права", - отметил нардеп.





Как известно, во время презентации отчета за 2016 год директор представительства Freedom House в Украине Мэтью Шааф объяснял, что спорные территории иногда оцениваются отдельно, если они соответствуют определенным критериям, включая границы, которые достаточно стабильны для проведения ежегодного сравнения.

При этом Шааф подчеркнул, что оценка уровня свободы на определенных территориях не означает признания любой из сторон конфликта в споре о суверенитете.

Украинская правда