Штаб: Бойовики зменшили обстріли, б'ють неприцільно

З початку доби 27 серпня зафіксовано 13 випадків відкриття неприцільного вогню з боку бойовиків, які суттєво зменшили кількість обстрілів та не застосовували озброєння, калібр якого перевищує 100 міліметрів.

Про це ввечері 27 серпня повідомили у прес-центрі штабу АТО.

За даними штабу, найбільш активні провокації бойовиків відбулися у районі с.Водяне на Приморському напрямку, де з опівночі бойовики 6 разів обстрілювали позиції сил АТО переважно зі стрілецької зброї і гранатометів.

"На Донецькому напрямку ворог декілька разів бив із гранатометів і великокаліберних кулеметів по Авдіївській промзоні. Близько 16:00 випустив 3 міни калібру 82 мм. Зі стрілецької зброї бойовики били неподалік Зайцевого", - повідомили у штабі.

На Луганському напрямку від початку доби зберігалася тиша.



Українські військові зброю не застосовували.