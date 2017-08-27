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Штаб: Боевики сократили обстрелы, бьют неприцельно

Воскресенье, 27 августа 2017, 19:20

С начала суток зафиксировано 13 случаев открытия неприцельно огня со стороны боевиков, которые существенно уменьшили количество обстрелов и не применяли вооружение, калибр которого превышает 100 миллиметров.

Об этом вечером 27 августа сообщили в пресс-центре штаба АТО.

По данным штаба, наиболее активные провокации боевиков произошли в районе с.Водяное на Приморском направлении, где с полуночи боевики 6 раз обстреливали позиции сил АТО преимущественно из стрелкового оружия и гранатометов.

"На Донецком направлении враг несколько раз бил из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по Авдеевской промзоне. Около 16:00 выпустил 3 мины калибра 82 мм. Из стрелкового оружия боевики били неподалеку н.п. Зайцево", - сообщили в штабе.

На Луганском направлении с начала суток сохранялась тишина.

Украинские военные оружие не применяли.

Темы: АТОДонбасс
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