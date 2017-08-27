У Румунії протести: вимагають відставки керівництва парламенту

У багатьох містах Румунії почалися акції протесту: учасники акцій виступають проти змін у сфері правосуддя, вимагаючи відставки керівництва парламенту країни.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Мітингувальники скандують "Геть Драгня!" та "Геть Терічану!" ((Лівіу Драгня – голова Нижньої палати парламенту – Камери депутатів, Келін Попеску Терічану – голова Верхньої палати парламенту – Сенату).

Ініціаторами акцій протесту виступили члени соціальної групи "Корупція вбиває".

Мотивом для організації протестів стала законодавча ініціатива міністра юстиції Румунії Тудорела Тоадера, згідно з якою президента Румунії можуть позбавити права призначати керівників Управління з боротьби з корупцією та Директорату з боротьби з організованою злочинністю, а право призначати суддів і прокурорів передається Вищій раді прокурорів, а не Вищій Раді магістратури.

24 серпня перед будівлею уряду Румунії у Бухаресті також відбулася акція протесту.