Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Румунії протести: вимагають відставки керівництва парламенту

Неділя, 27 серпня 2017, 22:44
У багатьох містах Румунії почалися акції протесту: учасники акцій виступають проти змін у сфері правосуддя, вимагаючи відставки керівництва парламенту країни.

Про це повідомляє "Укрінформ". 

Мітингувальники скандують "Геть Драгня!" та "Геть Терічану!" ((Лівіу Драгня – голова Нижньої палати парламенту – Камери депутатів, Келін Попеску Терічану – голова Верхньої палати парламенту – Сенату).

Ініціаторами акцій протесту виступили члени соціальної групи "Корупція вбиває".

Мотивом для організації протестів стала законодавча ініціатива міністра юстиції Румунії Тудорела Тоадера, згідно з якою президента Румунії можуть позбавити права призначати керівників Управління з боротьби з корупцією та Директорату з боротьби з організованою злочинністю, а право призначати суддів і прокурорів передається Вищій раді прокурорів, а не Вищій Раді магістратури.

 

24 серпня перед будівлею уряду Румунії у Бухаресті  також відбулася акція протесту. 

Маніфестанти вимагали відставки уряду через ініційовану міністром юстиції законодавчу ініціативу про позбавлення президента права призначати керівників у сфері правосуддя. 

Теми: Румуніясудреформи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Румунія
Уряд пом'якшив заборону на експорт цукру: дозволив продавати в Румунію
Румунія підтвердила, що стане місцем для підготовки українців на F-16
Німеччина підтримає прагнення Румунії приєднатися до Шенгену вже цьогоріч – Шольц
Останні новини
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
Кулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
Усі новини...
Реклама: