В Афганістані під час вибуху автомобіля загинули понад 10 осіб
Понеділок, 28 серпня 2017, 00:36
У південній провінції Афганістану Гільменд вибухнув замінований автомобіль.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Вибух стався на ринку в районі Нава в центрі провінції. Афганські війська в липні заявили, що повернули контроль над цим районом, проте останніми тижнями там ведуться запеклі бої між урядовими військами і талібами.
В результаті вибуху загинули 13 осіб, включаючи афганських військовослужбовців і мирних жителів. Ще 18 людей отримали поранення.