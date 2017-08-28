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В Афганистане при взрыве автомобиля погибли более 10 человек

Понедельник, 28 августа 2017, 00:36

В южной провинции Афганистана Гильменд взорвался заминированный автомобиль.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Взрыв произошел на рынке в районе Нава в центре провинции. Афганские войска в июле заявили, что вернули контроль над этим районом, однако последние недели там ведутся ожесточенные бои между правительственными войсками и талибами.

В результате взрыва погибли 13 человек, включая афганских военнослужащих и мирных жителей. Еще 18 человек получили ранения.

Темы: Афганистанвзрыв
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