З початку року в Україні потонули понад 800 осіб

З початку року на водоймах країни загинули 866 осіб.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Загалом, з початку року на водоймах країни вже потонуло 866 людей, з яких 85 діти. При цьому врятовано 571 людина, у тому числі 124 діти", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що тільки з початку серпня на водоймах країни загинули 66 українців. У ДСНС підкреслили, що цей показник вже перевищив в два рази торішню серпневу статистику.

Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях і купання в нетверезому стані.