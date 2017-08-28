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С начала года в Украине утонули более 800 человек

Понедельник, 28 августа 2017, 01:43
С начала года в Украине утонули более 800 человек

С начала года на водоемах страны погибли 866 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Всего с начала года на водоемах страны уже утонули 866 человек, из которых 85 дети. При этом спасено 571 человек, в том числе 124 детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только с начала августа на водоемах страны погибли 66 украинцев. В ГСЧС подчеркнули, что этот показатель уже превысил в два раза прошлогоднюю августовскую статистику.

Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии.

Темы: Украина
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