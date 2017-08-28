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В Киеве в парке произошла стрельба, двое раненых

Понедельник, 28 августа 2017, 03:30

В Киеве в парке на улице Кирилловской мужчина, вероятно, из травматического оружия ранил двоих человек.

Об этом сообщает "Киев оперативный" на странице в Facebook.

"Напротив домов #116А и #118, в парке, мужчина со своим другом выгуливали собаку. Внезапно на одного из них напал неизвестный, начал упрекать в какой-то разборке, что произошла на Ветряных Горах. Из-за кустов вышли ещё двое и началась драка. В ходе которой, один из нападавших достал пистолет и сделал около 5-6 выстрелов. Одна из пуль попала в спину мужчины с собакой, вторая - другу в колено", - говорится в сообщении.

Нападавшие скрылись.

Отмечается, что медики оказали первую помощь пострадавшим. Судя по ране, стреляли из травматического оружия. 

На место прибыли следственно-оперативная группа, патрули полиции и полка особого назначения "Кордон".

Темы: Киев
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