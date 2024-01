В Іракському Курдистані відкрито почесне консульство України

Почесне консульство України відкрилося в іракському місті Ербіль, що вважається столицею Іракського Курдистану.

Про це повідомив глава департаменту закордонних справ регіонального уряду Курдистану Фалах Мустафа.

"Я тепло вітаю відкриття почесних консульств МЗС України та МЗС Шрі-Ланки в Ербілі, чекаю подальшого поліпшення наших відносин", - написав він на своїй сторінці в Twitter.

I warmly welcome the opening of @MFA_Ukraine & @MFA_SriLanka Honorary Consulates in #Erbil, looking forward to further enhance our relations https://t.co/NBLfCnJaqX