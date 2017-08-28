Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Іракському Курдистані відкрито почесне консульство України

Понеділок, 28 серпня 2017, 05:15

Почесне консульство України відкрилося в іракському місті Ербіль, що вважається столицею Іракського Курдистану.

Про це повідомив глава департаменту закордонних справ регіонального уряду Курдистану Фалах Мустафа.

"Я тепло вітаю відкриття почесних консульств МЗС України та МЗС Шрі-Ланки в Ербілі, чекаю подальшого поліпшення наших відносин", - написав він на своїй сторінці в Twitter.

Ербіль - місто в Іраку, столиця Іракського Курдистану. Місто з населенням близько 1,5 млн. осіб, четвертий за величиною місто в Іраку після Багдада, Басри і Мосула.

Інтерфакс-Україна

Теми: Ірак
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Ірак
Розтоптали й спалили Коран: у Данії провели протест перед посольством Іраку
В Іраку штурмували посольство Швеції, яка дозволила спалити Коран
Нові горизонти на Близькому Сході: МЗС повідомило про важливі переговори в Іраку
Останні новини
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
Кулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
Усі новини...
Реклама: