В Иракском Курдистане открыто почетное консульство Украины
Понедельник, 28 августа 2017, 05:15
Почетное консульство Украины открылось в иракском городе Эрбиль, считающемся столицей Иракского Курдистана.
Об этом сообщил глава департамента иностранных дел регионального правительства Курдистана Фалах Мустафа.
"Я тепло приветствую открытие почетных консульств МИДа Украины и МИДа Шри-Ланки в Эрбиле, ожидаю дальнейшего улучшения наших отношений", - написал он на своей странице в Twitter.
I warmly welcome the opening of @MFA_Ukraine & @MFA_SriLanka Honorary Consulates in #Erbil, looking forward to further enhance our relations https://t.co/NBLfCnJaqX— Falah Mustafa (@FalahMustafa) August 27, 2017
Эрбиль - город в Ираке, столица Иракского Курдистана. Город с населением около 1,5 млн. человек, четвертый по величине город в Ираке после Багдада, Басры и Мосула.