В Иракском Курдистане открыто почетное консульство Украины

Почетное консульство Украины открылось в иракском городе Эрбиль, считающемся столицей Иракского Курдистана.

Об этом сообщил глава департамента иностранных дел регионального правительства Курдистана Фалах Мустафа.



"Я тепло приветствую открытие почетных консульств МИДа Украины и МИДа Шри-Ланки в Эрбиле, ожидаю дальнейшего улучшения наших отношений", - написал он на своей странице в Twitter.

I warmly welcome the opening of @MFA_Ukraine & @MFA_SriLanka Honorary Consulates in #Erbil, looking forward to further enhance our relations https://t.co/NBLfCnJaqX