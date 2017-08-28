Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Половину України накриють дощі, а решті – прохолода й сонце

Понеділок, 28 серпня 2017, 08:33

28 серпня на заході й півночі України очікується ясна, але прохолодна погода, а у південних і східних областях України – дощі, хоч і тепліше.

Такий прогноз на понеділок оприлюднив Український гідрометцентр.

Так, на заході й Сумщині від 19 до 22 градусів тепла, у Київській та Чернігівській областях ще на градус-два прохолодніше, а на півдні та сході повітря подекуди прогріється до 31 градуса.

Погода 28.08
Погода 28.08

У Києві після дощу станом на 6 ранку понеділка температура повітря становила 17 градусів при вологості 93% й вітрі 3 м/с. Столиці прогнозують без опадів, а з середи – невеличке потепління.

Прогноз для Києва
Прогноз для Києва

Олена Рощенко, УП

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
погода
У Львові блискавка влучила в трансформатори: можуть бути перебої зі світлом
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
Останні новини
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
Кулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
Усі новини...
Реклама: