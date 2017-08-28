Половину України накриють дощі, а решті – прохолода й сонце

28 серпня на заході й півночі України очікується ясна, але прохолодна погода, а у південних і східних областях України – дощі, хоч і тепліше.

Такий прогноз на понеділок оприлюднив Український гідрометцентр.

Так, на заході й Сумщині від 19 до 22 градусів тепла, у Київській та Чернігівській областях ще на градус-два прохолодніше, а на півдні та сході повітря подекуди прогріється до 31 градуса.

Погода 28.08

У Києві після дощу станом на 6 ранку понеділка температура повітря становила 17 градусів при вологості 93% й вітрі 3 м/с. Столиці прогнозують без опадів, а з середи – невеличке потепління.

Прогноз для Києва

Олена Рощенко, УП