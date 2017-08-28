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Половину Украины накроют дожди, а остальным – прохлада и солнце

Понедельник, 28 августа 2017, 08:33

28 августа на западе и севере Украины ожидается ясная, но прохладная погода, а в южных и восточных областях Украины – дожди, хоть и теплее.

Такой прогноз на понедельник обнародовал Украинский гидрометцентр.

Так, на западе и в Сумской области от 19 до 22 градусов тепла, в Киевской и Черниговской областях еще на градус-два прохладнее, а на юге и востоке воздух местами прогреется до 31 градуса.

Погода 28.08
Погода 28.08

В Киеве после дождя состоянию на 6 утра понедельника температура воздуха составляла 17 градусов при влажности 93% и ветре 3 м/с. Столице прогнозируют без осадков, а со среды – небольшое потепление.

Прогноз для Киева
Прогноз для Киева

Алена Рощенко, УП

Темы: погода
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