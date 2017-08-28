Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики в недільний вечір обстріляли КП "Майорськ"

Понеділок, 28 серпня 2017, 09:02

Увечері 27 серпня бойовики півгодини вели вогонь по позиції контрольного поста "Майорськ", що на Донеччині.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Вогонь російські найманці відкрили о 20:00 з крупнокаліберної стрілецької зброї. Обстріл здійснювався з боку населеного пункту Горлівка, який знаходиться на тимчасово непідконтрольній території", – уточнює відомство.

Під час обстрілу громадян і транспортних засобів на КП "Майорськ" не було.

Постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає.

Українські прикордонники вогонь у відповідь не відкривали.

Теми: ДонбасАТОПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
Кулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
Усі новини...
Реклама: