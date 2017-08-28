Бойовики в недільний вечір обстріляли КП "Майорськ"
Понеділок, 28 серпня 2017, 09:02
Увечері 27 серпня бойовики півгодини вели вогонь по позиції контрольного поста "Майорськ", що на Донеччині.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Вогонь російські найманці відкрили о 20:00 з крупнокаліберної стрілецької зброї. Обстріл здійснювався з боку населеного пункту Горлівка, який знаходиться на тимчасово непідконтрольній території", – уточнює відомство.
Під час обстрілу громадян і транспортних засобів на КП "Майорськ" не було.
Постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає.
Українські прикордонники вогонь у відповідь не відкривали.