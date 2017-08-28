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Боевики в воскресный вечер обстреляли КП "Майорск"

Понедельник, 28 августа 2017, 09:02

Вечером 27 августа боевики полчаса вели огонь по позиции контрольного поста "Майорск", что в Донецкой области.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Огонь российские наемники открыли в 20:00 из крупнокалиберного стрелкового оружия. Обстрел осуществлялся со стороны населенного пункта Горловка, который находится на временно неподконтрольной территории", – уточняет ведомство.

Во время обстрела граждан и транспортных средств на КП "Майорск" не было.

Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет.

Украинские пограничники ответный огонь не открывали.

Темы: ДонбассАТОПограничная служба
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