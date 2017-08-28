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Мігранти прорили тунель із Мексики до США

Понеділок, 28 серпня 2017, 09:45

У Сан-Дієго, штат Каліфорнія, затримали близько 30 мігрантів, які вийшли з підземного тунелю з Мексики до Сполучених Штатів Америки.

Прикордонний патруль у суботу затримав поблизу пункту Отай Меса 7 мексиканців (4 чоловіків і 3 жінок), а також 23 громадян Китаю, повідомляє The San Diego Union-Tribune.

Частина мігрантів при затриманні кинулися назад у тунель. Невідомо, чи хтось устиг втекти у бік Мексики.

Затриманих доставили на допит до прикордонного пункту Чула Віста.

Тунель являє собою дірку в землі неподалік від порту Отай Меса зі сходами всередині.

"Українська правда" у Threads

Теми: міграціяСША
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