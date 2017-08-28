Мигранты прорыли туннель из Мексики в США

В Сан-Диего, штат Калифорния, задержали около 30 мигрантов, которые вышли из подземного туннеля из Мексики в Соединенные Штаты Америки.



Пограничный патруль в субботу задержал возле пункта Отай Месса 7 мексиканцев (4 мужчин и 3 женщин), а также 23 гражданина Китая, сообщает The San Diego Union-Tribune.



Часть мигрантов при задержании ринулись обратно в тоннель. Неизвестно, успел ли кто-то сбежать в сторону Мексики.



Задержанных доставили на допрос на пограничный пункт Чула Виста.



Тоннель представляет собой дыру в земле неподалеку от порта Отай Месса с лестницей внутри.