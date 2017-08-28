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Росія може втрутитися у вибори до Бундестагу - німецька спецслужба

Понеділок, 28 серпня 2017, 10:32

Німецька спецслужба застерігає, що Росія має можливості для проведення кампанії з дезінформації під час виборів до Бундестагу.

Про це в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag заявив глава відомства з охорони конституції Німеччини Ганс-Ґеорґ Маасен, повідомляє Welt, передає Європейська правда.

"Ми вважаємо, що Росія здатна розпочати дезінформаційні кампанії у зв'язку з виборами до Бундестагу", - сказав Маассен.

Проте, він все ще не знає, чи такі заходи "вписуються в нинішню політичну програму Кремля".

Маасен припускає, що можливо у Кремлі не буде інтересу до подальшого напруження відносин з Німеччиною.

Нагадаємо, у 2015 році на комп'ютерні мережі Бундестагу було здійснено кубератаку. Невідомі хакери намагалися проникнути в мережу внутрішньої передачі даних Бундестагу.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що до кібератаки могли бути причетні російські хакери.

"Для спецслужб практично неможливо знайти судові докази того, що Росія стоїть за кібератаками на Бундестаг. Проте федеральний уряд вважає це "дуже ймовірним". Крім того, шпигунська діяльність російських спецслужб в Німеччині залишається інтенсивною", - заявив Маассен.

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