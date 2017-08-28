Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия может вмешаться в выборы Бундестага – немецкая спецслужба

Понедельник, 28 августа 2017, 10:32

Немецкая спецслужба предостерегает, что у России есть возможности для проведения кампании по дезинформации во время выборов в Бундестаг.

Об этом в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag заявил глава ведомства по охране конституции Германии Ханс-Георг Маасен, сообщает Welt, передает Европейская правда.

"Мы считаем, что Россия способна начать дезинформационные кампании в связи с выборами в Бундестаг", - сказал Маассен.

Однако он все еще не знает, вписываются ли такие меры "в нынешнюю политическую программу Кремля".

Маасен предполагает, что, возможно, у Кремля не будет интереса к дальнейшему напряжению отношений с Германией.

Напомним, в 2015 году на компьютерные сети Бундестага была проведена кибератака. Неизвестные хакеры пытались проникнуть в сеть внутренней передачи данных Бундестага.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что к кибератакам могли быть причастны российские хакеры.

"Для спецслужб практически невозможно найти судебные доказательства того, что Россия стоит за кибератаками на Бундестаг. Однако федеральное правительство считает это очень вероятным. Кроме того, шпионская деятельность российских спецслужб в Германии остается интенсивной", - заявил Маассен.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Последние новости
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
Все новости...
Реклама: