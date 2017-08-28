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"Газпром" оскаржив штраф 172 млрд у Верховному Суді України

Понеділок, 28 серпня 2017, 11:17

Російська компанія "Газпром" звернулася до Верховного Суду України із заявою про перегляд рішення Вищого господарського суду, яким той відхилив касаційну скаргу компанії на рішення щодо стягнення з неї штрафу і пені, накладених Антимонопольним комітетом, в загальному розмірі 172 млрд гривень.

Про це йдеться в ухвалі суду від 15 серпня, передають у понеділок "Українські новини".

В рамках примусового стягнення боргу за цим рішенням суду Державна виконавча служба вдалася до арешту 40,2% акцій ПрАТ "Газтранзит" (Київ), які належать "Газпрому".

Було заарештовано 79,877 млн ​​гривень дивідендів, що підлягають сплаті "Газпрому" від участі в ПрАТ "Газтранзит", а також корпоративні права та майно ТОВ "Газпром збут Україна".

Пізніше "Газпром" домігся скасування списання 79,9 млн гривень дивідендів від "Газтранзиту".

Судові тяжби з приводу примусового стягнення боргу тривають.

Як відомо, 22 січня 2016 року АМКУ оштрафував "Газпром" на суму в розмірі 85,966 млрд гривень за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу.

Спочатку "Газпром" намагався безуспішно домогтися скасування рішення АМКУ через суди, але його позов так і не був прийнятий.

5 жовтня 2016 року АМКУ звернувся до суду з вимогою стягнути з "Газпрому" штраф і пеню в сумарному розмірі близько 172 млрд гривень.

У грудні 2016 р АМКУ виграв суд, це ж рішення було підтверджено апеляційною та касаційною інстанціями.

Теми: Газпромгазсуд
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