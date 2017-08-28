Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Газпром" обжаловал штраф 172 млрд в Верховном Суде Украины

Понедельник, 28 августа 2017, 11:17

Российская компания "Газпром" обратилась в Верховный Суд Украины с заявлением о пересмотре решения Высшего хозяйственного суда, которым тот отклонил кассационную жалобу компании на решение по взысканию с нее штрафа и пени, наложенных Антимонопольным комитетом, в общем размере 172 млрд гривен.

Об этом говорится в определении суда от 15 августа, передают в понедельник "Українські новини".

В рамках принудительного взыскания долга по этому решению суда Государственная исполнительная служба прибегла к аресту принадлежащих "Газпрому" 40,2% акций ЧАО "Газтранзит" (Киев).

Были арестованы 79,877 млн гривен дивидендов, подлежащих уплате "Газпрому" от участия в ЧАО "Газтранзит", а также корпоративные права и имущество ООО "Газпром сбыт Украина".

Позже "Газпром" добился отмены списания подлежащих уплате "Газпрому" 79,9 млн гривен дивидендов от "Газтранзита".

Судебные тяжбы по поводу принудительного взыскания долга продолжаются.

Как известно, 22 января 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на сумму в размере 85,966 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа.

Сначала "Газпром" пытался безуспешно добиться отмены решения АМКУ через суды, но его иск так и не был принят.

5 октября 2016 года АМКУ обратился в суд с требованием взыскать с "Газпрома" штраф и пеню в суммарном размере около 172 млрд гривен.

В декабре 2016 г. АМКУ выиграл суд, это же решение было подтверждено апелляционной и кассационной инстанциями.

Темы: Газпромгазсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Газпром
"Газпром" не будет платить дивиденды за 2022 год: чистая прибыль упала на 40%
Беспилотник атаковал здание Газпрома в Белгородской области РФ
Польская EuRoPol Gaz подала арбитраж против "Газпрома" на 1,4 миллиарда долларов
Последние новости
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
Все новости...
Реклама: