"Газпром" обжаловал штраф 172 млрд в Верховном Суде Украины

Российская компания "Газпром" обратилась в Верховный Суд Украины с заявлением о пересмотре решения Высшего хозяйственного суда, которым тот отклонил кассационную жалобу компании на решение по взысканию с нее штрафа и пени, наложенных Антимонопольным комитетом, в общем размере 172 млрд гривен.

Об этом говорится в определении суда от 15 августа, передают в понедельник "Українські новини".

В рамках принудительного взыскания долга по этому решению суда Государственная исполнительная служба прибегла к аресту принадлежащих "Газпрому" 40,2% акций ЧАО "Газтранзит" (Киев).

Были арестованы 79,877 млн гривен дивидендов, подлежащих уплате "Газпрому" от участия в ЧАО "Газтранзит", а также корпоративные права и имущество ООО "Газпром сбыт Украина".

Позже "Газпром" добился отмены списания подлежащих уплате "Газпрому" 79,9 млн гривен дивидендов от "Газтранзита".

Судебные тяжбы по поводу принудительного взыскания долга продолжаются.

Как известно, 22 января 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на сумму в размере 85,966 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа.

Сначала "Газпром" пытался безуспешно добиться отмены решения АМКУ через суды, но его иск так и не был принят.

5 октября 2016 года АМКУ обратился в суд с требованием взыскать с "Газпрома" штраф и пеню в суммарном размере около 172 млрд гривен.

В декабре 2016 г. АМКУ выиграл суд, это же решение было подтверждено апелляционной и кассационной инстанциями.