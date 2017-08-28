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На Чернігівщині стрілятимуть з артилерії: ВСУ закликають до пильності

Понеділок, 28 серпня 2017, 12:08

Військові попереджають жителів Чернігівської області про пересування військової техніки і навчальні стрільби.

Про це повідомляє 28 серпня прес-служба Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ.

Зазначається, що в період з 29 серпня по 1 вересня на території полігону с. Гончарівське в рамках підготовки підрозділів відбудеться пересування військової техніки та бойові артилерійські стрільби.

"З метою недопущення випадків загибелі та травмування цивільних осіб внаслідок виконання вправ бойових стрільб інформуємо населення про небезпеку пов'язану із перебуванням в районі полігону. Звертаємось з проханням до населення зберігати спокій та уникати руху у напрямку полігону", – йдеться у повідомленні.

Оперативне командування "Північ" також нагадує, що будь-яке несанкціоноване проникнення на територію об'єктів військових частин Міністерства оборони України тягне за собою відповідальність згідно з державним законодавством.

Військові наголошують, що особовий склад, який залучається до несення служби у добовому наряді та варті, згідно Військових статутів має право застосовувати зброю під час несення служби.

Також у ЗСУ звертаються до громадян з проханням повідомляти правоохоронні органи про підозрілих осіб поруч з військовими об’єктами або в місцях розташування військ.

Українська правда

Теми: арміяЧернігівська область
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