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На Чернигивщине будут стрелять из артилерии: ВСУ призывают к бдительности

Понедельник, 28 августа 2017, 12:08

Военные предупреждают жителей Черниговской области о передвижении военной техники и учебных стрельбах.

Об этом сообщает 28 августа пресс-служба оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ.

Отмечается, что в период с 29 августа по 1 сентября на территории полигона с. Гончаровское в рамках подготовки подразделений состоится передвижения военной техники и боевые артиллерийские стрельбы.

"С целью недопущения случаев гибели и травмирования гражданских лиц в результате выполнения упражнений боевых стрельб информируем население об опасности связанной с пребыванием в районе полигона. Обращаемся с просьбой к населению сохранять спокойствие и избегать движения в направлении полигона", – говорится в сообщении.

Командование "Север" также напоминает, что любое несанкционированное проникновение на территорию объектов воинских частей Министерства обороны Украины влечет за собой ответственность в соответствии с национальным законодательством.

Военные отмечают, что личный состав, который привлекается к несению службы в суточном наряде и карауле, согласно военному уставу вправе применять оружие во время несения службы.

Также в ВСУ обращаются к гражданам с просьбой сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах рядом с военными объектами или в местах расположения войск.

Украинская правда

Темы: армияЧерниговская область
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