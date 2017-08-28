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У Чернігові в’язень помер після бійки

Понеділок, 28 серпня 2017, 12:39

Чернігівська прокуратура з'ясовує обставини смерті ув'язненого та відкрила справу за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками СІЗО.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Згідно з повідомленням, інцидент стався наприкінці минулого тижня. Встановлено, що в результаті незабезпечення належного нагляду і контролю за поведінкою ув'язнених в одній з дільниць державної установи "Чернігівський слідчий ізолятор", під час прогулянки виникла бійка між в'язнями.  В результаті, чоловік 1998 року народження, наніс численні удари руками і ногами по голові чоловіка, 1966 року народження.

Обставини смерті ув'язненого з'ясовуються згідно з кримінальним провадженням, досудове розслідування в якому здійснюється слідчим підрозділом Національної поліції з попередньою кваліфікацією злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Крім того, прокуратура Чернігівської області, з метою оцінки повноти виконання службових обов’язків працівниками СІЗО, ініціювала кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією злочину за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Хід слідства у зазначених кримінальних провадженнях контролюються керівництвом регіональної прокуратури.

Раніше повідомлялося, що в Одеському СІЗО в’язень вбив і розчленував співробітницю слідчого ізолятору. 

Українська правда

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