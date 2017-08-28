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В МЗС РФ звинувачують Вашингтон у "геноциді" росіян

Понеділок, 28 серпня 2017, 17:03

Москва не вимагала від США скоротити чисельність американських дипломатів в Росії, це рішення було ініціативою Вашингтона.

Про це офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила в інтерв’ю телеканалу "Дождь", повідомляє "Європейська правда".

За її словами, скорочення співробітників американської дипмісії в Росії відбувалося за ініціативою американської сторони.

"Саме американська сторона прийняла рішення про скорочення американського персоналу, не російська", - підкреслила Захарова.

За словами Захарової, Росія не буде відповідати США на ускладнені умови отримання візи, запроваджені американським посольством, оскільки в цьому випадку мова буде йти вже про "геноцид звичайних людей".

За словами представниці МЗС РФ, американці почали збільшувати терміни розгляду заяв на візу ще в травні, тоді терміни збільшилися з 10 до 50 днів.

"До нас почали надходити запити громадян, які почали питати, що сталося з американським посольством", - розповіла вона. Тобто, як стверджує Захарова, це сталося задовго до того, коли Володимир Путін як контрсанкції зажадав скоротити співробітників американської дипмісії на 755 осіб.

За словами Захарової, це була відповідь РФ ще на "зимові" санкції попереднього президента США Барака Обами, коли в грудні минулого року Вашингтон вислав російських дипломатів.

На питання, чи можна назвати те, що відбувається між Америкою і Росією новою "холодною війною", Захарова відповіла, що є кілька слів, які точно описують ситуацію, але вимовити їх в ефірі вона не може.

Теми: РосіяСШАсанкціївізи
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