В МИД РФ обвиняют Вашингтон в "геноциде" россиян

Москва не требовала от США сократить численность американских дипломатов в России, это решение было инициативой Вашингтона.

Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью телеканалу "Дождь", пишет "Европейская правда".

По ее словам, сокращение сотрудников американской дипмиссии в России происходило по инициативе американской стороны.

"Именно американская сторона приняла решение о сокращении американского персонала, не российская", - подчеркнула Захарова.

По словам Захаровой, Россия не будет отвечать США на усложнение получения виз, введенное американским посольством, поскольку в этом случае речь будет идти уже о "геноциде обычных людей".

По словам представительницы МИД РФ, американцы начали увеличивать сроки рассмотрения заявлений на визу еще в мае, тогда сроки увеличились с 10 до 50 дней.

"К нам начали поступать запросы граждан, начали спрашивать, что случилось с американским посольством", - рассказала она. То есть, как утверждает Захарова, это произошло задолго до того, когда Владимир Путин как контрсанкции потребовал сократить сотрудников американской дипмиссии на 755 человек.

По словам Захаровой, это был ответ РФ еще на "зимние" санкции предыдущего президента США Барака Обамы, когда в декабре прошлого года Вашингтон выслал российских дипломатов.

На вопрос, можно ли назвать то, что происходит между Америкой и Россией, новой холодной войной, Захарова ответила, что есть несколько слов, которые точно описывают ситуацию, но произнести их в эфире она не может.