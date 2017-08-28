Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В МИД РФ обвиняют Вашингтон в "геноциде" россиян

Понедельник, 28 августа 2017, 17:03

Москва не требовала от США сократить численность американских дипломатов в России, это решение было инициативой Вашингтона.

Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью телеканалу "Дождь", пишет "Европейская правда".

По ее словам, сокращение сотрудников американской дипмиссии в России происходило по инициативе американской стороны.

"Именно американская сторона приняла решение о сокращении американского персонала, не российская", - подчеркнула Захарова.

По словам Захаровой, Россия не будет отвечать США на усложнение получения виз, введенное американским посольством, поскольку в этом случае речь будет идти уже о "геноциде обычных людей".

По словам представительницы МИД РФ, американцы начали увеличивать сроки рассмотрения заявлений на визу еще в мае, тогда сроки увеличились с 10 до 50 дней.

"К нам начали поступать запросы граждан, начали спрашивать, что случилось с американским посольством", - рассказала она. То есть, как утверждает Захарова, это произошло задолго до того, когда Владимир Путин как контрсанкции потребовал сократить сотрудников американской дипмиссии на 755 человек.

По словам Захаровой, это был ответ РФ еще на "зимние" санкции предыдущего президента США Барака Обамы, когда в декабре прошлого года Вашингтон выслал российских дипломатов.

На вопрос, можно ли назвать то, что происходит между Америкой и Россией, новой холодной войной, Захарова ответила, что есть несколько слов, которые точно описывают ситуацию, но произнести их в эфире она не может.

Темы: РосcияСШАсанкциивизы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Росcия
Крупная колонна вагнеровцев прибыла в Беларусь – "Гаюн"
Российские офицеры недовольны Герасимовым и Шойгу - разведка Британии
Ночная атака БПЛА: в Запорожской области есть попадания - Гуменюк
Последние новости
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
Все новости...
Реклама: