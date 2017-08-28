Бойовики "затихають" вздовж усієї лінії розмежування – штаб

Від початку доби обстановка у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін у порівнянні із попередніми днями.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО на офіційній сторінці у Facebook.

"Як і декілька днів поспіль, після початку "шкільного" перемир’я, незаконні збройні формування зменшили активність вздовж усієї лінії розмежування", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що за сьогоднішній день зафіксовано 2 випадки відкриття вогню противником із мінометів калібру 82 міліметри: на Донецькому напрямку, у районі Авдіївської промзони, і на Приморському напрямку на підступах до Красногорівки.

"Крім того, під обстрілами бандитів тричі опинялись наші опорні пункти на околицях Водяного. Загалом від початку доби бойовики 10 разів відкривали провокативний вогонь по позиціях сил АТО. Наші військові зброю не застосовували", - повідомили у прес-центрі.

Як відомо, 22 серпня лідери держав "нормандського формату" висловили підтримку режиму припинення вогню з нагоди початку навчального року, "шкільне перемир'я" мало почати діяти з 00:00 25 серпня.

Водночас бойовики зменшили обстріли тільки з 27 серпня.

Олександр Шумілін, УП