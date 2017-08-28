Пункт пропуску "Станиця Луганська" змінює режим роботи

Пункт пропуску "Станиця Луганська" в Луганській області буде працювати з 7:00 до 18:00 з 1 вересня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації на сторінці в соціальній мережі Facebook.

"До відома громадян. З 1 вересня 2017 року КПВВ "Станиця Луганська" буде функціонувати за наступним режиму роботи: з 7:00 до 18:00 (за київським часом)", - сказано в ньому.

Водночас згідно з повідомленням прес-служби Станично-Луганської районної адміністрації, пункт пропуску "Станиця Луганська" буде працювати з 7:00 до 18:30 з 1 вересня по 1 грудня.

Українська правда