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Пункт пропуска "Станица Луганская" меняет режим работы

Понедельник, 28 августа 2017, 20:22

Пункт пропуска "Станица Луганская" в Луганской области будет работать с 7:00 до 18:00 с 1 сентября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации на странице в социальной сети Facebook.

"К сведению граждан. С 1 сентября 2017 КПВВ "Станица Луганская" будет функционировать по следующему режиму работы: с 7:00 до 18:00 (по киевскому времени)", - сказано в нем.

Вместе с тем, согласно сообщению пресс-службы Станично-Луганской районной администрации, пункт пропуска "Станица Луганская" будет работать с 7:00 до 18:30 с 1 сентября по 1 декабря.

Украинская правда

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Темы: АТОДонбасс
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