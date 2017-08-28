Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

15% комментариев под постами Порошенко оставляют боты – исследование

Понедельник, 28 августа 2017, 22:11
15% комментариев под постами Порошенко оставляют боты – исследование

Сообщения на странице Facebook президента Петра Порошенко с момента ее создания комментировали и распространяли более 1500 ботов.

Об этом говорится в исследовании в совместном исследовании проекта Voxukraine и компании TheRespo.

Участники исследования пришли к выводу, что количество ботов, которые на Facebook-странице президента оставляли комментарии "относительно небольшая" - 1500 аккаунтов. Это составляет около 2% от общего количества комментаторов под постами на официальной странице Порошенко за три года.

"Однако эти 2% в разы производительнее оставляют комментарии, чем "нормальные" пользователи. На ботов пришлось 15% всех комментариев под постами президента", - говорится в результатах исследования.

Указывается, что положительно настроенных ботов 27%, а "негативных ботов" - 29%.

Остальные 44% не имеют каких-либо подавляющего тональности.

Украинская правда

Темы: Порошенкоинтернет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине

фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
Все новости...
Реклама: