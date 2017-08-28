Перший авіарейс Qatar Airways прибув до України

Рейс катарської авіакомпанії Qatar Airways вперше прибув до України.

Фото літака, що приземлився в аеропорту "Бориспіль", на своїй сторінці в Facebook опублікував міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Як відомо,з 28 серпня літаки авіакомпанії Qatar Airways почала здійснювати рейси з України.

29 серпня національна авіакомпанія Катару - Qatar Airways - проведе в Києві прес-конференцію у зв'язку з виходом на український ринок.

12 липня стало відомо, що Qatar Airways буде здійснювати щоденні вильоти в Бориспіль з Дохи.

Qatar Airways Company - національна авіакомпанія Катару зі штаб-квартирою в столиці країни місті Доха. Авіакомпанія виконує рейси по більш , ніж 150 пунктам призначення в Африці, Азії, Європі, Північній Америці, Південній Америці та Океанії.

Українська правда