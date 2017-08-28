Первый авиарейс Qatar Airways прибыл в Украину

Рейс катарской авиакомпании Qatar Airways впервые прибыл в Украину.



Фото самолета, приземлившегося в аэропорту "Борисполь", на своей странице в Facebook опубликовал министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян.



Как известно, с 28 августа самолеты авиакомпании Qatar Airways начала осуществлять рейсы из Украины.



29 августа национальная авиакомпания Катара - Qatar Airways - проведет в Киеве пресс-конференцию в связи с выходом на украинский рынок.

12 июля стало известно, что Qatar Airways будет совершать ежедневные вылеты в Борисполь из Дохи.

Qatar Airways Company - национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в столице страны Дохе. Авиакомпания выполняет рейсы по более чем 150 пунктам назначения в Африке, Азии, Европе, Северной Америке, Южной Америке и Океании.