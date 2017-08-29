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Трамп запевнив, що США захистять країни Балтії на тлі російських навчань

Вівторок, 29 серпня 2017, 03:35

Сполучені Штати захистять країни Балтії перед обличчям російських військово-морських навчань із Китаєм в Балтійському морі.

Про це президент США Дональд Трамп заявив на спільній прес-конференції з президентом Фінляндії Саулі Нійністьо у Вашингтоні.

"Ми дуже оберігаємо цей регіон", - сказав Трамп, додавши, що США і їх союзники зможуть впоратися з будь-якою загрозою.

У свою чергу, Нійністьо сказав, що недавно він приймав президента Росії Володимира Путіна в Фінляндії і що він запевнив в тому, що військово-морські навчання Росія-Китай не повинні розглядатися як загроза.

"Ми повинні бути дуже обережні, щоб ці великі навчання, величезні військові переміщення ... не стали причиною ніяких нещасних випадків або проблем, тому що ми знаємо, що з нещасних випадків може вирости що завгодно", - сказав він.

"Ось чому я вважаю важливим, щоб ми продовжували працювати з НАТО, щоб посилити ... діалог між Росією і НАТО", - додав він.

Російські військово-морські навчання з Китаєм в Балтійському морі підвищили напруженість в регіоні.

Як повідомлялося, у вересні в Білорусі пройдуть стратегічні маневри "Захід-2017" Офіційно заявлялося, що в них будуть задіяні близько 13 тис. осіб.

У НАТО мають намір уважно стежити за тим, як РФ і Білорусь будуть проводити навчання, заявив в п'ятницю генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

Посол Сполучених Штатів в Естонії Джеймс Мелвілл-молодший заявив, що в кожній балтійській країні буде розміщено по роті у період російських навчань "Запад".

Окрім того, під час навчань Білорусі і Росії "Запад-2017" США подвоять число винищувачів місії повітряної поліції НАТО в Литві.

Теми: СШАРосія
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