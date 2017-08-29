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Трамп уверил, что США защитят страны Балтии на фоне российских учений

Вторник, 29 августа 2017, 03:35

Соединенные Штаты защитят страны Балтии перед лицом российских военно-морских учений с Китаем в Балтийском море.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Вашингтоне.

"Мы очень оберегаем этот регион", - сказал Трамп, добавив, что США и их союзники смогут справиться с любой угрозой.

В свою очередь, Ниинистё сказал, что недавно он принимал президента России Владимира Путина в Финляндии и что он заверил в том, что военно-морские учения Россия-Китай не должны рассматриваться как угроза.

"Мы должны быть очень осторожны, чтобы эти большие учения, огромные военные перемещения ... не стали причиной никаких несчастных случаев или проблем, потому что мы знаем, что  из несчастных случаев может вырасти что угодно", - сказал он.

"Вот почему я считаю важным, чтобы мы продолжали работать с НАТО, чтобы усилить ... диалог между Россией и НАТО", - добавил он.

Российские военно-морские учения с Китаем в Балтийском море повысили напряженность в регионе.

Как сообщалось, в сентябре в Беларуси пройдут стратегические маневры "Запад-2017" Официально заявлялось, что в них будут задействованы около 13 тыс. человек.

В НАТО намерены внимательно следить за тем, как РФ и Беларусь будут проводить учения, заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Посол Соединенных Штатов в Эстонии Джеймс Мелвилл-младший заявил, что в каждой балтийской стране будет размещено по роте в период российских учений "Запад".

Кроме того, во время учений Беларуси и России "Запад-2017" США удвоят число истребителей миссии воздушной полиции НАТО в Литве.

Темы: СШАРосcия
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