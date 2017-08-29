Япония потребовала созыва заседания СБ ООН после пуска ракеты КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ требует созыва экстренного совещания Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить вопрос о давлении на Северную Корею.

Об этом пишет британское издание Independent.

Главный секретарь кабинета министров Японии Йошихид Суга назвал запуск ракеты Северной Кореей, которая пролетела над территорией Японии, беспрецедентной и серьезной угрозой восточноазиатскому архипелагу.

Премьер-министр о Абэ потребовал созыва экстренного совещания Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить вопрос о давлении на Северную Корею.

Министр иностранных дел Японии также призвал к усилению давления на Северную Корею.

Как сообщалось, Северная Корея осуществила запуск ракеты, предположительно, Hwasong 12 в восточном направлении. Вооруженные силы Южной Кореи заявили, что ракета была запущена из района Сунан недалеко от северокорейской столицы незадолго до 6 утра (по местному времени) и пролетела 2700 км, достигнув высоты около 550 км.

Ракета распалась на три части и упала в водах японского Хоккайдо. На территории страны сработала правительственная система оповещения J-Alert, которая предупредила людей об опасности.

Ранее Северная Корея заявляла, что рассматривает вопрос о запуске четырех ракет в район острова Гуам, где расположена американская военная база.

Как сообщалось, 26 августа Северная Корея запустила три баллистические ракеты малой дальности.

Напомним, 5 августа Совбез ООН единогласно принял резолюцию, которая усиливает санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишают Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $ 3 млрд в год.