The Telegraph показала фото ГРУшників організаторів путчу в Чорногорії

Опубліковані фотографії двох чоловіків, яких називають співробітниками російського ГРУ і організаторами невдалого путчу в Чорногорії.

Фотографії опублікувала британська газета The Telegraph.

На знімках, отриманих європейськими спецслужбами, імовірно, зображені два офіцера ГРУ РФ, які стежать за чоловіком, найнятим для повалення уряду Чорногорії.

Стверджується, що на фотографіях зображені Едуард Шишмаков і Володимир Попов, яких, як очікується, поряд з іншими 13 обвинуваченими судитимуть за звинуваченням в організації путчу в Чорногорії і спробі вбивства прем'єр-міністра Міло Джукановича.

Офіцери ГРУ РФ Едуард Шишмаков (1) і Володимир Попов (2)

Фотографії, ймовірно, були зроблені в парку Белграда напередодні невдалого державного перевороту і є, як стверджують прокурори, ключовою частиною доказів зв'язку путчистів з російськими державними органами.

Шишмаков і Попов, яких судять за їх відсутності, як вказується, почали підготовку змови кілька місяців тому, відправившись в сусідню Сербію, щоб знайти відповідного організатора на місці.

У Сербії російські ГРУшники для своїх цілей найняли ветерана антизахідного руху Олександра Сінджеліча.

Едуард Шишмаков (1) і Олександр Сінджеліч (2)

На одній з фотографій видно, як Шишмаков розмовляє з Сінджелічем.

Після того, як путч провалився, Сінджеліч став свідком звинувачення і його свідчення стануть ключовою частиною процесу.

Шишмаков в 2014 році був знятий з поста заступника військового аташе Росії в Польщі після того, як поляки викрили його в шпигунстві.

Він відправився на Балкани скориставшись справжнім паспортом, оформленим на прізвище Широков, який, на думку прокуратури, він міг отримати тільки від офіційної російської влади.

Нагадаємо, 16 жовтня минулого року у день парламентських виборів в Чорногорії заарештували 20 громадян Сербії, звинувативши їх в плануванні збройних нападів на державні установи.

Опозиційні партії заявили, що вся операція була сфабрикована, і звинуватили прем'єра Міло Джукановича у використанні служб безпеки для продовження свого керівництва країною, яка триває вже чверть століття.

У Москві заперечують причетність до невдалого путчу в Чорногорії, проте в США і Великобританії впевнені, що учасники змови підтримувалися Кремлем.