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The Telegraph показала фото ГРУшников организаторов путча в Черногории

Вторник, 29 августа 2017, 05:39

Опубликованы фотографии двух мужчин, которых называют сотрудниками российского ГРУ и организаторами провалившегося путча в Черногории.

Фотографии опубликовала британская газета The Telegraph.

На снимках, полученных европейскими спецслужбами, предположительно, изображены два офицера ГРУ РФ, которые следят за человеком, нанятым для для свержения правительства Черногории.

Утверждается, что на фотографиях запечатлены Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, которых, как ожидается, наряду с другими 13 обвиняемыми будут судить по обвинению в организации путча в Черногории и попытке убийства премьер-министра  Мило Джукановича.

Эдуард Шишмаков (1) и Владимир Попов (2)
Офицеры ГРУ РФ Эдуард Шишмаков (1) и Владимир Попов (2)

Фотографии, вероятно, были сделаны в парке Белграда в преддверии неудачного государственного переворота и являются, как утверждают прокуроры, ключевой частью доказательств связи путчистов с российскими государственными органами.

Шишмаков и Попов, которых судят в их отсутствие, как говорят, начали подготовку заговора несколько месяцев назад, отправившись в соседнюю Сербию, чтобы найти подходящего организатора на месте.

В Сербии российские ГРУшники для своих целей наняли ветерана антизападного движения Александра Синджелича.

Офицер ГРУ Эдуард Шишмаков и Александр Синджелич
 Эдуард Шишмаков (1) и Александр Синджелич (2)

На одной из фотографий видно, как Шишмаков беседует с Синджеличем.

После того, как путч провалился, Синджелич стал свидетелем обвинения и его показания станут ключевой частью процесса.

Шишмаков в 2014 году был снят с поста заместителя военного атташе России в Польше после того, как поляки уличили его в шпионаже.

Он отправился на Балканы воспользовавшись настоящим паспортом, оформленным на фамилию Широков, который, по мнению прокуратуры, он мог получить только от официальных российских властей.

Напомним, 16 октября прошлого года в день парламентских выборов в Черногории арестовали 20 граждан Сербии, обвинив их в планировании вооруженных нападений на государственные учреждения.

Оппозиционные партии заявили, что вся операция была сфабрикована, и обвинили премьера Мило Джукановича в использовании служб безопасности для продолжения своего руководства страной, которое продолжается уже четверть века.

В Москве отрицают причастность к неудавшемуся путчу в Черногории, однако в США и Великобритании уверены, что участники заговора поддерживались Кремлем.

Темы: ЧерногорияРосcия
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