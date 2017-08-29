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РБ ООН проведе екстрене засідання у зв'язку з ракетним пуском КНДР

Вівторок, 29 серпня 2017, 07:42

Рада безпеки ООН у вівторок збереться на екстрене засідання для обговорення ситуації у зв'язку з останнім запуском Північною Кореєю балістичної ракети.

Про це повідомило міністерство закордонних справ Південної Кореї, передає Інтерфакс-Україна.

"Південна Корея, США і Японія спільно звернулися з проханням до Ради безпеки ООН про проведення екстреного засідання у зв'язку з гострою загрозою миру і безпеці", - йдеться в заяві міністерства.

У ньому вказується, що засідання відбудеться у вівторок.

Як повідомлялося, раніше з вимогою скликання засідання Радбезу виступив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, назвавши пуск і проліт ракети над японською територією "безглуздям і небаченою раніше серйозною загрозою" миру і безпеці в регіоні.

Як повідомлялося, Північна Корея здійснила запуск ракети, імовірно, Hwasong 12 в східному напрямку. Збройні сили Південної Кореї заявили, що ракета була запущена з району Сунан недалеко від північнокорейської столиці незадовго до 6 ранку (за місцевим часом) і пролетіла 2700 км, досягнувши висоти близько 550 км.

Ракета розпалася на три частини і впала в водах японського Хоккайдо. На території країни спрацювала урядова система оповіщення J-Alert, яка попередила людей про небезпеку.

Раніше Північна Корея заявляла, що розглядає питання про запуск чотирьох ракет в район острова Гуам, де розташована американська військова база.

Як повідомлялось, 26 серпня Північна Корея запустила три балістичні ракети малої дальності.

Нагадаємо, 5 серпня Радбез ООН одноголосно прийняв резолюцію, яка посилює санкції проти Північної Кореї. Нові санкції фактично позбавляють Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який складає $3 млрд на рік.

Теми: ООНКНДР
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