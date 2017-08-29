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Студента з України побили в Любліні – ЗМІ

Вівторок, 29 серпня 2017, 08:35

25-річного громадянина України побили в академічному містечку Любліна.

Як повідомляє "Польське радіо", Євген навчається заочно на факультеті ветеринарної медицини.

У ніч із суботи на неділю його зачепили три чоловіки і одна жінка в нетверезому стані. Спочатку вимагали грошей, а коли виявилося, що в студента грошей немає, прозвучало запитання, звідки він.

Через те, що нападник звертався до нього вульгарно, студент пояснював йому, що він є поляком, який приїхав з України. Після того Євгена вдарили кулаком в обличчя.

Коли він лежав на землі, нападники запитали, чи він хоче ще ударів, але студент не міг говорити, тому що мав кров у роті. Його вдарили знову.

Речниця воєводського коменданта поліції Рената Лящка-Русек підтвердила, що один з нападників уже заарештований на 3 місяці, йому закидають грабіж. Це 39-річний житель Любліна, який уже відбував покарання за злочини проти життя та здоров’я, кілька років провів у в’язниці.

Поліція також встановила дані другого з нападників.

За словами Ренати Лящка-Русек, побиття студента з України не було злочином на ґрунті національної ворожнечі.

Раніше, 13 серпня, у Любліні група молодиків, почувши українську мову, почали ображати громадянок України. Суперечка переросла в агресію та побиття дівчат, а одну з українок чоловік ударив пляшкою по голові. Поліція кваліфікувала той інцидент як злочин на національному ґрунті.

Теми: Польща
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