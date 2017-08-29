Студента из Украины избили в Люблине – СМИ

25-летнего гражданина Украины избили в академическом городке Люблина.



Как сообщает "Польское радио", Евгений учится заочно на факультете ветеринарной медицины.



В ночь с субботы на воскресенье его задели три человека и одна женщина в нетрезвом состоянии. Сначала требовали денег, а когда оказалось, что у студента денег нет, прозвучал вопрос, откуда он.



Поскольку нападавший обращался к нему вульгарно, студент объяснял ему, что он поляк, который приехал из Украины. После того Евгения ударили кулаком в лицо.



Когда он лежал на земле, нападавшие спросили, хочет ли он еще ударов, но студент не мог говорить, потому что у него во рту была кровь. Его ударили снова.



Пресс-секретарь воеводского коменданта полиции Рената Лящка-Русек подтвердила, что один из нападавших уже арестован на 3 месяца, ему вменяют грабеж. Это 39-летний житель Люблина, который уже отбывал наказание за преступления против жизни и здоровья, несколько лет провел в тюрьме.



Полиция также установила данные второго из нападавших.



По словам Ренаты Лящка-Русек, избиение студента из Украины не было преступлением на почве национальной вражды.



Ранее, 13 августа, в Люблине группа молодчиков, услышав украинскую речь, начала оскорблять гражданок Украины. Перебранка переросла в агрессию и избиение девушек, а одну из украинок мужчина ударил бутылкой по голове. Полиция квалифицировала тот инцидент как преступление на национальной почве.