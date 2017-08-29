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За 8 місяців Порошенко позбавив громадянства 28 осіб

Вівторок, 29 серпня 2017, 10:03

Президент Петро Порошенко припинив громадянство України 28 осіб з початку 2017 року через внесення недостовірних даних в анкети на отримання громадянства.

Про це повідомила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко в ефірі "5 каналу" 28 серпня ввечері, передають "Українські новини".

"Таких брехунів, таких осіб, які збрехали у своїх анкетах, за 2017 рік було 28. До всіх Президент підійшов однаково", – сказала вона.

Луценко запевнила, що у Порошенка немає часу думати про колишнього голову Одеської обласної держадміністрації, лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

"Краще б було довести свою невинуватість у грузинському суді, який свого часу (Саакашвілі) реформував і сказав, що він найсправедливіший. Це буде доказом того, що кримінальних справ немає", – вважає вона.

Як відомо, 26 липня Державна міграційна служба заявила, що президент Петро Порошенко припинив українське громадянство колишнього президента Грузії і екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі.

Саакашвілі заявляє, що Адміністрація президента відмовляється надати копії документів, заповнені ним при отриманні громадянства України.

"Українська правда" в Threads

Теми: громадянствоПорошенкоСаакашвілі
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