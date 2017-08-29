Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Михайлівській площі вшанувують загиблих під Іловайськом

Вівторок, 29 серпня 2017, 12:55

Близько 200 осіб проводять акцію на Михайлівській площі в Києві в пам'ять про бійців антитерористичної операції, які загинули під час бойових дій у Іловайська Донецької області в серпні 2014 року.

Про це у вівторок повідомляють "Українські Новини".

Акція почалася близько 11:15 читанням віршів у пам'ять про події.

 

Об 11:30 присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, а о 12:00 почався молебень в пам'ять про загиблих.

Вказується, що більшість присутніх складають бійці добровольчих батальйонів, зокрема, батальйону "Донбас".

 
 
 
 

Зі сцени на Михайлівській площі виступили учасники подій і нагадали про хід боїв у Іловайська.

 

У заході також бере участь почесна варта Національної гвардії.

На території Михайлівського собору діє експозиція "Блокпост пам'яті", де виставлені особисті речі та фотографії бійців, які загинули в Иловайской трагедії, а також фото-експозиція, присвячена вказаних подій.

Акція проходить мирно.

Як відомо, 14 серпня 2017 року Головна військова прокуратура заявила, що майже скінчила розслідування нападу на українських військових під Іловайськом 2014 року, коли було вбито 366 бійців ЗСУ.

Теми: ДонбасАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
Усі новини...
Реклама: