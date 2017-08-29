РФ уверяет, что учения "Запад-2017" носят сугубо оборонительный характер

Учения "Запад-2017" носят только оборонительный характер, условный противник не связан с конкретным регионом.

Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин, передает белорусский "Интерфакс".

"Учения "Запад-2017", помимо антитеррористической направленности, носят сугубо оборонительный характер", - сказал он во вторник.

Фомин также отметил, что, несмотря на то, что учения проводятся на территории Беларуси, при разработке замысла "подразумевался условный противник".

"По нашим оценкам, обстановка, предусмотренная в сценарии обучения, может возникнуть в любой точке мира", - отметил он.

Как сообщалось, российско-белорусские стратегические маневры "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября. Официально заявлялось, что в них будут задействованы около 13 тыс. человек.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов не исключал, что Россия может создать ударные группировки войск для вторжения в Украину на этих учениях.

В НАТО намерены внимательно следить за тем, как РФ и Беларусь будут проводить учения, заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Посол Соединенных Штатов в Эстонии Джеймс Мелвилл-младший заявил, что в каждой балтийской стране будет размещено по роте в период российских учений "Запад".

Кроме того, во время учений Беларуси и России "Запад-2017" США удвоят число истребителей миссии воздушной полиции НАТО в Литве.