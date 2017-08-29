Сили АТО стримуються, але готові відповісти у разі вогню

Українська армія готова відповісти у разі бойової активності бойовиків на Донбасі, хоча зберігає перемир’я, поновлене з нагоди початку навчального року.

Про це йдеться у заяві, поширеній прес-центром штабу АТО у Facebook.

Учасники антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей вживають заходи щодо недопущення порушень режиму припинення вогню відповідно до домовленостей.

За результатами робочої поїздки президента до Донецької області 28 серпня, керівники органів військового управління та командири частин підтвердили готовність та "високу вмотивованість особового складу щодо повного припинення вогню" з боку ЗСУ, вони стримують "реагування на провокації з боку російсько-окупаційних військ".

Водночас, керівництво АТО заявляє про "готовність всіх сил і засобів до адекватного реагування на можливі наступальні дії противника та обстріли, які несуть пряму загрозу життю цивільного населення та військовослужбовців сил АТО".

"Режим припинення вогню з нагоди початку навчального року має створити сприятливі умови для просування мирного процесу з метою відновлення суверенітету та територіальної цілісності України", – наголошують у штабі АТО.