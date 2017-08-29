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Деоккупацию Донбасса скоро будет рассматривать ВР - Герасимов

Вторник, 29 августа 2017, 14:15

Законопроект о деоккупации Донбасса будет внесен в Верховную Раду после того, как его одобрит Совет национальной безопасности и обороны.

Об этом заявил руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Артур Герасимов, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы, как представители парламента, ожидаем заседания Совета национальной безопасности и обороны. После того, как на СНБО будет принята окончательная редакция (законопроекта о реинтеграции Донбасса, - ИФ) и передан в парламент, думаю уже в ближайшее время парламент будет принимать решение по этому вопросу ", - сказал он журналистам во вторник в Киеве.

Герасимов добавил, что подготовка документа почти завершена, над ним работала группа, в которую вошли специалисты, народные депутаты, представители СНБО. Промежуточные версии многим известны, однако уже окончательная редакция будет после утверждения СНБО.

По его словам, закон о реинтеграции определяет, каким образом Украина приблизит время возвращения Донбасса.

"Первый базовый принцип: Донбасс - это Украина ... Базовый принцип этого законопроекта - повышение эффективности, ускорение возвращения этих территорий Украине. И уже когда мы решим вопрос с возвращением территорий, можно будет говорить о восстановлении инфраструктуры, проведения местных выборов и прочее", - отметил руководитель фракции.

При этом Герасимов не раскрыл сути положений законопроекта, в частности, как в дальнейшем будет переформатирован АТО, а также какой будет судьба проекта "Стена" на Донбассе.

Он отметил, что отгораживаться от собственных территорий недопустимо.

"Еще раз подчеркиваю - Донбасс - это Украина, это наши братья, мы единое государство", - добавил Герасимов.

В СНБО "Украинской правде" пока не смогли назвать точную дату заседания Совета нацбезопасности.

Ранее представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что законопроект о реинтеграции Донбасса на 99,9% готов к внесению в украинский парламент. По ее словам, Украина провела консультации со странами "нормандской четверки" и США по реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Украинская правда

Темы: Донбасс
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